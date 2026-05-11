Минобрнауки установило «день тишины» при зачислении в российские вузы

В рамках новой приёмной кампании абитуриенты не смогут изменять свои заявления в день издания приказов о зачислении, сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук.

Заместитель министра пояснил, что временная приостановка работы с документами позволит приёмным комиссиям корректно завершить все процедуры в упорядоченном режиме.

По его словам, новый подход даст будущим студентам чёткое понимание своего статуса и возможность спокойно спланировать дальнейшие шаги.

«Отсутствие движений в самый последний день сделает ситуацию для абитуриентов существенно более предсказуемой», — добавил Омельчук.

Среди других важных нововведений значатся запуск единого канала подачи документов через портал «Госуслуги» и изменение правил сдачи внутренних экзаменов для выпускников колледжей и иностранных граждан.

