Женщина получила компенсацию за травму в аквапарке

Посетительница аквапарка «Лужники» засудила развлекательный комплекс за полученную травму. Администрации придется раскошелиться почти на полмиллиона рублей.

Как стало известно «МК», неприятный инцидент произошел в июне 2024 года. Женщина посещала городок водных аттракционов по подарочному сертификату. Во время спуска на двойной ватрушке она сильно ушиблась, была госпитализирована и провела в больнице четыре дня. Вылечившись, посетительница подала иск в Хамовнический суд и добилась победы. Ей выплатят 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Также аквапарк оплатит расходы на лечение (14380 рублей) и выплатит штраф в размере 157190 рублей.