В РПЦ прокомментировали растущую популярность священников-блогеров у девушек

В РПЦ подтвердили резкий рост числа молодых прихожан из-за деятельности священников-блогеров. Церковь считает соцсети новым миссионерским инструментом и разрабатывает этические правила, чтобы не соблазнять подписчиков, пишет канал SHOT.

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что во многих приходах растет число молодых прихожан, которые «идут в церковь после того, как посмотрели блоги священников».

Кипшидзе отметил, что главная цель Церкви — не развлекать, а привести человека к Богу. Деятельность священников в соцсетях можно сравнить с книгопечатанием, которое когда-то было важнейшим инструментом миссионеров.

По словам зампреда, священники должны помнить о своем сане и образе в Сети. РПЦ старается помочь пастырям делать контент, не соблазняющий подписчиков. В Церкви создан совет священников-блогеров, где обмениваются опытом и разрабатывают этические правила поведения в соцсетях.

Ранее сообщалось, что из-за привлекательной внешности священнослужителей россиянки стали чаще приходить исповедаться и публиковать видеозаписи со служб в соцсети.