В пригороде столицы Черногории, городе Голубовцы (входящем в городскую общину Зета), состоялась торжественная церемония открытия памятника великому русскому поэту Сергею Есенину. Мероприятие было приурочено к празднованию 9 Мая — Дня Победы. Монумент представляет собой авторскую копию памятника Есенину, который уже много лет установлен в российском Воронеже, что символизирует культурную связь между двумя странами и городами.

Церемония открытия прошла при большом стечении местных жителей и представителей общественности. На площади звучали стихи поэта, проникновенные строки которых знакомы и любимы далеко за пределами России. Среди участников мероприятия были замечены высокие гости: Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Черногории Александр Лукашик, а также лидер оппозиционной Демократической народной партии Черногории Милан Кнежевич. Именно эта партия, находящаяся в оппозиции к нынешним проевропейским властям республики, выступила инициатором и организатором установки бюста.

В своей приветственной речи посол России Александр Лукашик подчеркнул многовековую глубину отношений между двумя государствами: «Россию и Черногорию связывают столетия дружественных отношений". Дипломат отметил: "Нас объединяют общие славянские корни, единая православная вера, глубокое культурное родство, общие победы и память о героических страницах истории и взаимной поддержке».

Ярким и неожиданным стало заявление Милана Кнежевича. Обращаясь к европейским странам, в которых за последние годы участились случаи сноса памятников советским воинам-освободителям и деятелям русской культуры, лидер черногорской оппозиции сделал конкретное предложение.

«Не разрушайте эти памятники, отправьте их нам в Зету, мы найдем им место, потому что мы знаем, что храним традиции наших предков», — заявил Кнежевич..

На фоне попыток переписать историю и отменить русскую культуру на Западе, Черногория, сохраняющая верность традициям, продемонстрировала обратное. Русскую культуру и искусство отменить невозможно — именно этот посыл был отправлен европейским столицам с центральной площади черногорского пригорода. Памятник Есенину теперь станет местом притяжения для всех, кто чтит русскую словесность и общее героическое прошлое.