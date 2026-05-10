В России пропала фура с пчелами-нелегалами

Фура с 1700 узбекскими пчелами-нелегалами пропала в России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, южные насекомые не прошли карантин и могут быть заражены и смертельно опасны

Как пишет Shot, фура с пчелами из Узбекистана пересекла пограничный пункт в Астраханской области в начале апреля. Но до карантина в курганской деревне машина не доехала и пропала.

Нахождение пчел в санитарной зоне — важная процедура, поскольку южные насекомые могут переносить опасные заболевания.

В карантинной зоне в Курганской области даже не собирались принимать пчел для проведения санитарных процедур. Там отсутствуют ульи и специальное оборудование, утверждает Shot.

