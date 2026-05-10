Сильный снегопад парализовал движение на трассе «Югра» в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе сильный майский снегопад привел к серьезным затруднениям на дорогах. На федеральной трассе «Югра» образовались длинные заторы, в которых оказались десятки автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По данным источника, ограничения движения растянулись почти на 400 километров. В некоторых районах региона наблюдается практически нулевая видимость, что делает передвижение крайне опасным.

В Ханты-Мансийске из-за ухудшения погодных условий пришлось перенести запланированные пешеходные экскурсии. На дорогах работает спецтехника, расчищающая проезжую часть и обеспечивающая безопасность движения.

Жителям региона рекомендовано по возможности отказаться от дальних поездок до стабилизации погодной ситуации.