Мощный снегопад и шквалистый ветер обрушились на российские регионы

Мощный майский снегопад и шквалистый ветер обрушились на ХМАО, пишет SHOT.

Майская непогода, по данным канала, добралась до Ханты-Мансийского автономного округа. На западе региона по причине сильного ветра и снега валятся деревья, а местами пропадает электричество. Его подачу, как указано, «уже удалось восстановить». Снег заметает и дороги, и придомовые территории.

Непогода, как уточняется, пришла в регион с Урала. По информации канала, из-за урагана порядка 150 населённых пунктов в Пермском крае и 20 в Свердловской области оказались без электричества. Из-за шквалистого ветра и мокрого снега «деревья упали на провода и оборвали ЛЭП». Сейчас специалисты занимаются восстановлением.

В Свердловской области электричество, как отмечается, уже восстановили.

Ураган прошёл и в Тюмени. Из-за сильного ветра по городу, как рассказали местные жители, «летали навесы для мусорных контейнеров». Стихия также сносила деревья и не пощадила рекламные щиты и остановки.