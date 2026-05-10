В РФ утвердили концепцию исторического просвещения в учебных заведениях

В России официально утвердили комплексную концепцию исторического просвещения для учащихся образовательных организаций всех уровней.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

Соответствующий пятилетний план действий по формированию общероссийской гражданской идентичности подрастающего поколения уже направлен для реализации в регионы.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пояснил, что программа предусматривает создание тематических кружков, проведение профильных олимпиад и запуск специальной информационной платформы к 2027 году.

По его словам, ведомство также организует мероприятия для сохранения памяти о защитниках государства и уделит особое внимание обучению молодёжи грамотной работе с документами.

«Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации… и противодействия фальсификации истории», — приводятся в сообщении слова руководителя министерства.

