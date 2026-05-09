В России в шествии "Бессмертного полка" приняли участие миллионы людей

По данным центрального штаба "Бессмертного полка" России, есть шанс, что число участников очного шествия "Бессмертного полка" достигнет цифры 2025 года, когда до 7 миллионов человек вышли на улицы. Пока, по состоянию на 16:00 по московскому времени, в шествии приняли свыше 5 миллионов человек, сообщил сайт "Бессмертного полка".

Однако еще нет данных по ряду регионов Северо-Запада, Карелии, Калининградской, Мурманской и Архангельской областям.

На Чукотке к колонне "Бессмертного полка" присоединились больше 5000 человек. В Анадыре шествие возглавили дети, в том числе волонтеры и активисты патриотического клуба "Правнуки Победы".

В Магаданской области на шествие "Бессмертного полка" вышли 15 тысяч человек. Во время шествия над городом было авиашоу - летели вертолеты "Косатки" Ми-38. Их украсили портретами известных героев-летчиков Великой Отечественной войны.

На Дальнем Востоке к "Бессмертному полку" присоединилось больше 130 тысяч человек, почти половина из них - в Хабаровске. Также многолюдными были шествия во Владивостоке, Уссурийске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и Южно-Сахалинске.

В Новосибирске колонна народной памяти в час пик - между 14:00 и 15:00 - составила больше 75 тысяч человек. Участников сопровождал духовой оркестр. В городах и селах Омской области на уличное шествие полка памяти вышли свыше 100 тысяч человек.

В Екатеринбурге данные по числу участников шествия не окончательные. Известно, что в шествии приняли участие более 14 тысяч человек в разных частях города. Шествие прошло от улицы Пушкина по проспекту Ленина до улицы Маршала Жукова. И еще продолжается.

В Петербурге шествие стартовало от площади Александра Невского, колонна прошла 4,5 километра - до Дворцовой площади.

В этом году, как и в прошлом, люди приходят на шествие с портретами не только участников Великой Отечественной, но и участников СВО: погибших и без вести пропавших.

Пока шествия "Бессмертного полка" с концертами, театрализованными представлениями, выставками и авиашоу продолжаются в Москве, Санкт-Петербурге, на Северо-Западе и в Калининградской области.

Также все 89 регионов России присоединились к онлайн-трансляции. Ее показывают на телеканалах, на сайте 2026.polkrf.ru, в мессенджере "Макс", в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" до 22.00. Ожидается, что информацию о шествии увидят более 4,5 миллиона пользователей.