В России в шествии "Бессмертного полка" приняли участие миллионы людей

Российская Газета

По данным центрального штаба "Бессмертного полка" России, есть шанс, что число участников очного шествия "Бессмертного полка" достигнет цифры 2025 года, когда до 7 миллионов человек вышли на улицы. Пока, по состоянию на 16:00 по московскому времени, в шествии приняли свыше 5 миллионов человек, сообщил сайт "Бессмертного полка".

Однако еще нет данных по ряду регионов Северо-Запада, Карелии, Калининградской, Мурманской и Архангельской областям.

На Чукотке к колонне "Бессмертного полка" присоединились больше 5000 человек. В Анадыре шествие возглавили дети, в том числе волонтеры и активисты патриотического клуба "Правнуки Победы".

В Магаданской области на шествие "Бессмертного полка" вышли 15 тысяч человек. Во время шествия над городом было авиашоу - летели вертолеты "Косатки" Ми-38. Их украсили портретами известных героев-летчиков Великой Отечественной войны.

На Дальнем Востоке к "Бессмертному полку" присоединилось больше 130 тысяч человек, почти половина из них - в Хабаровске. Также многолюдными были шествия во Владивостоке, Уссурийске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске и Южно-Сахалинске.

В Новосибирске колонна народной памяти в час пик - между 14:00 и 15:00 - составила больше 75 тысяч человек. Участников сопровождал духовой оркестр. В городах и селах Омской области на уличное шествие полка памяти вышли свыше 100 тысяч человек.

В Екатеринбурге данные по числу участников шествия не окончательные. Известно, что в шествии приняли участие более 14 тысяч человек в разных частях города. Шествие прошло от улицы Пушкина по проспекту Ленина до улицы Маршала Жукова. И еще продолжается.

В Петербурге шествие стартовало от площади Александра Невского, колонна прошла 4,5 километра - до Дворцовой площади.

В этом году, как и в прошлом, люди приходят на шествие с портретами не только участников Великой Отечественной, но и участников СВО: погибших и без вести пропавших.

Пока шествия "Бессмертного полка" с концертами, театрализованными представлениями, выставками и авиашоу продолжаются в Москве, Санкт-Петербурге, на Северо-Западе и в Калининградской области.

Также все 89 регионов России присоединились к онлайн-трансляции. Ее показывают на телеканалах, на сайте 2026.polkrf.ru, в мессенджере "Макс", в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" до 22.00. Ожидается, что информацию о шествии увидят более 4,5 миллиона пользователей.