Британские журналисты нашли в России «сверхсекретную школу шпионажа и хакерства»

Британская газета The Guardian сообщила о существовании в МГТУ имени Баумана закрытого подразделения под названием «Кафедра №4» или «Специальная подготовка», где студентов якобы готовят для работы в российской военной разведке ГРУ. Издание утверждает, что в распоряжении международного консорциума журналистов оказались более 2 тыс. внутренних документов университета, включая учебные программы, экзаменационные материалы и данные о распределении выпускников.

© Газета.Ru

Согласно публикации, студентов обучают методам кибератак, информационного воздействия, работе с вредоносным ПО, скрытому наблюдению и проведению дезинформационных кампаний. В материалах также упоминаются занятия по изучению западных спецслужб и практические тесты на проникновение в компьютерные сети.

The Guardian пишет, что часть выпускников кафедры впоследствии направляется в подразделения, которые на Западе связывают с хакерскими группами Fancy Bear и Sandworm. В документах фигурируют офицеры ГРУ, якобы участвующие в обучении и отборе студентов.

По данным газеты, программа действует в рамках военного учебного центра университета, а подготовка новых специалистов продолжится как минимум до конца 2027 учебного года. Издание также утверждает, что МГТУ имени Баумана – лишь один из нескольких российских вузов, используемых для отбора талантливых студентов для военных и разведывательных структур.

Ранее «IT-армия Украины» заявила, что не будет атаковать Россию на майских праздниках.