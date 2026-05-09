Стало известно, как была обеспечена безопасность на параде Победы

Безопасность на Красной площади и в целом по Москве была обеспечена целым комплексом средств, рассказал в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» военный эксперт Юрий Кнутов.

Парад Победы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл 9 мая 2026 года на Красной площади в Москве. Мероприятие началось в 10:00 мск и длилось около 45 минут.

На трибунах присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, лидеры Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев.

Кнутов отметил, что механизмы обеспечения безопасности были разработаны задолго до начала спецоперации на Украине.

«[В комплекс входят] пропускной контроль, допуск по спискам строго определенных лиц», — уточнил эксперт.

По его данным, снайперы ФСО, задействованные в дни торжественных мероприятий, размещаются в определенных точках и контролируют ситуацию непосредственно на площадке.

Парад Победы на Красной площади: как это было

Кроме того, пояснил Кнутов, несут боевое дежурство войска противовоздушной обороны, в их задачу входит отслеживание и уничтожение беспилотников.

Эксперт отметил, что силовики — полиция, Росгвардия — поддерживают порядок, досматривают тех, кто вызывает подозрения, проверяют все крупногабаритные сумки и чемоданы.