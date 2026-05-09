В Волгограде «немцы»-реконструкторы надели костюмы, похожие на хиджабы

В Волгограде «немцы»-реконструкторы надели наряды, похожие на хиджабы. Об этом сообщает V1.RU.

Историческая реконструкция развернулась на верхней террасе центральной набережной. Зрители сразу обратили внимание на необычный вид солдат вермахта — вместо полевой формы враги предстали в черных одеяниях с полностью скрытыми лицами, похожих на хиджабы.

По словам одного из участников, костюмы не имеют отношения к религии. Задумка была чисто символическая.

«Просто немецко-фашистским солдатам хотели сделать образ «темных сил», зла, без обозначения принадлежности к каким-то войскам», — рассказал журналист, пообщавшийся с актерами.

При этом наблюдатели выдвинули другую версию. Привычную по хроникам форму могли заменить из-за строгого законодательства о запрете демонстрации нацистской символики — любой реконструктор рискует попасть под статью.