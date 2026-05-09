Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца обсудили ряд вопросов текущей повестки, в частности, маршрут главы кабмина в Москву. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, как и в прошлом году, Латвия, Литва и Эстония не разрешили лайнеру Фицо пересекать их воздушное пространство.

Премьер Словакии в итоге летел в Россию через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, дорога заняла 4 часа.

Путин в ходе беседы упомянул о том, что Фицо провел долгое время в самолете.

«Все равно лучше, чем на машине», — пошутил в ответ глава кабмина.

«И на лошади», — сказал с улыбкой Путин.

Ранее президент России сообщил о самой смешной шутке, которую услышал за последнее время.

По его словам, западные издания упрекают главу США Дональда Трампа в том, что он толкает Европу в руки Путина.

Российский лидер уточнил, что эти высказывания забавно коррелируют со словами западных лидеров о том, что Москва якобы повлияла на выборы в США.

«Если совместить это с более ранними заявлениями, что Россия якобы повлияла на выборы в США, то получится очень смешно: мы якобы повлияли на выборы американского президента, а он подарил нам Европу», — отметил Путин.

Президент резюмировал, что эти упреки можно назвать и шуткой, и полным бредом.