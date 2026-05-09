В России идет онлайн-шествие "Бессмертного полка"

Ровно с 12:00 9 мая по местному времени везде по стране началось и идет онлайн-шествие "Бессмертного полка". Первая трансляция стартовала на Чукотке и на Дальнем Востоке, затем к онлайн-эстафете народной памяти подключились Сибирь, Урал, Центральная Россия, а завершится трансляция в Калининградской области и за полярным кругом - в Мурманске. Масштабное цифровое шествие, которое охватывает все часовые пояса, создает виртуальную, но зримую реку народной памяти о людях, которые спасли мир от фашизма.

Цифровой формат всенародной акции памяти о героях и участниках Великой Отечественной войны родился в год пандемии COVID-19 из-за невозможности проведения шествия в реальном времени. Но формат так всем полюбился и масштабом визуальности, и охватом аудитории, и протяженностью во времени, что стал дополнением, параллелью и неотъемлемой частью акции, проходящей в реальном режиме. Суть онлайн-акции проста: до 6 мая надо было загрузить фотографию и данные своего героя - ветерана, труженика тыла, участника боевых действий - а 9 мая его портрет периодически появляется в онлайн-трансляции на сайте 2026.polkrf.ru и на медиаэкранах по всей стране.

Как участвовать в онлайн-шествии?

Помимо трансляции на сайте 2026.polkrf.ru онлайн-шествие "Бессмертного полка" можно смотреть через мессенджер МАКС на iPhone, в мини-приложении "ВКонтакте" и в социальной сети "Одноклассники". Эти платформы позволяют не только смотреть, переписываться и звонить, но и пользоваться ботами, которые могут найти нужного героя и подсказать время его трансляции онлайн. Бот "Бессмертный полк онлайн" появляется прямо на главном экране чатов в виде баннера. Достаточно нажать на него - и можно начинать диалог с официальным ботом. Если баннер не отображается, бота можно найти через поиск по названию.

Единственная услуга, которая уже недоступна, - "Добавить героя". Регистрация закончилась 6 мая. Но этой услугой можно воспользоваться после 12 мая.

"Связаться с потомком"

Во время трансляции портреты героев сменяют друг друга на экране. А своего героя, узнав у бота-помощника время его появления на экране, можно увидеть несколько раз из любой точки мира.

Дополнительно во время трансляции онлайн-шествия доступна функция "Связаться с потомком". Благодаря боту-помощнику эта функция помогает после отправки заявки пообщаться с родственниками других участников онлайн-акции, со своими родными, которых объединяют герои. Одна из задач - найти и воссоединить людей, чьи деды и прадеды воевали бок о бок ради освобождения мира от фашизма. Это помогает больше узнать об участниках той войны, сблизиться и вместе сохранять историческую память.

Памятная открытка

Также функция "Связаться с потомком" позволяет поделиться с найденными однополчанами героя, с его родными, со своими близкими "Памятной открыткой" или обменяться фотографиями героев, например, служивших вместе. В этом также поможет бот-помощник.

Песни и истории Победы

На сайте трансляции выложен специальный плейлист с песнями военных лет и песнями о Победе разных лет. Музыкальные композиции звучат в течение всего периода трансляции. Плейлист подобран участниками онлайн-трансляции. Также трансляцию сопровождают рассказы потомков о своих героях Великой Отечественной войны. Значимые детали, переписка с героями, их истории и важные факты службы раскрывают историю подвига освободителей со стороны ее свидетелей и очевидцев.

Только цифры

30 миллионов пользователей смотрели онлайн-шествие "Бессмертного полка" в 2025 году

7 миллионов слушателей приняли участие в шествии в 2025 году

89 регионов России присоединились к онлайн-трансляции в 2026 году

"Начать поиск"!

Те, кто в 2026 году по разным причинам не смог принять участие в онлайн-шествии или до 6 мая 2026 года не успел подготовить и оцифровать фотографию, но хотел бы побольше узнать о своем герое, в том числе и у потомков его однополчан, может исправить ситуацию уже после 12 мая на сайте "Бессмертного полка" России.

Чтобы найти своего предка среди участников онлайн-шествия или даже найти его документы или фото, которые есть у других, но нет у родных, можно во время трансляции или после 12 мая на сайте "Бессмертного полка" связаться с его родными или потомками однополчан. У них можно больше узнать о судьбе героя. Для этого с помощью полезных инструкций бота нужно нажать кнопку "Начать поиск".