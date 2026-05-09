Стало известно, кто сидел рядом с Путиным на параде

Президент России Владимир Путин сидел на Параде Победы на Красной площади рядом с ветераном Великой Отечественной войны Светом Туруновым и героем России, участником СВО Леонидом Рыжовым.

Свет Саввич Турунов — ветеран Великой Отечественной войны, адмирал и артиллерист. С 1976 по 1990 год он был помощником министра обороны СССР и стал лауреатом Ленинской премии. В начале войны Турунов находился в Рыбинске, куда отец отправил семью к бабушке. Там он окончил курсы трактористов и участвовал в уборке урожая в колхозах. В Красную Армию его призвали 5 января 1943 года.

Леонид Рыжов — гвардии полковник, Герой России и ЛНР. Его подразделение отличилось при форсировании реки Северский Донец и в боях за освобождение территории ЛНР, завершившиеся к началу июля 2022 года.

28 июля 2022 года закрытым указом президента России Рыжову присвоили звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» за мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ прошел на Красной площади. В ходе мероприятия Владимир Путин выступил речью, которую «оправданно ждал весь мир», анонсировали в Кремле. Само парадное шествие состоялось без военной техники — как пояснили в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом накануне стороны конфликта объявили о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая. «Газета.Ru» ведет хронику событий.