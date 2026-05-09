Самое большое Знамя Победы в мире в субботу, 9 мая, развернули на «Саур-Могиле» в Донецкой Народной Республики (ДНР). Здесь же прошло торжественное празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в ходе которого выступил глава региона Денис Пушилин.

По словам председателя правительства ДНР Андрея Черткова, эта акция посвящена памяти солдат, которые отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны, а также богам СВО.

— Здесь каждый камень стал свидетелем событий в разные десятилетия. Именно здесь развернулись ключевые события, которые помогли нашей армии, советской армии, переломить ход событий и позволить продвигаться дальше, и освободить не только Донбасс, а дойти до самого Берлина, и водрузить знамя, которое мы чествуем по сей день, — подчеркнул Пушилин, передает его слова РИА Новости.

9 мая во время парада Победы на Красной площади президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Участники Великой Отечественной войны присутствовали на параде Победы на Красной площади на центральной трибуне с Владимиром Путиным. Самому старшему из них — почти 103 года. Кирилл Семенов родился 22 мая 1923 года в городе Семенове Нижегородской области.