Самому старшему зрителю парада Победы в Москве  в мае исполнится 103 года

Вместе с Владимиром Путиным и лидерами иностранных государств парад Победы на трибунах смотрят несколько участников Великой Отечественной, самому младшему из которых 97 лет, а самому старшему почти 103 года.

100 летний рубеж уже перешагнули сидящий рядом с президентом Турунов Свет Саввич, а также Федотов Константин Сергеевич - участник исторического парада 1945 года и Семенов Кирилл Александрович, который на сегодняшний день является одним из последних живых защитников Сталинграда. Кириллу Александровичу буквально через несколько дней исполнится 103 года.

Также 100 летний юбилей в этом году отметят Едыкин Степан Гаврилович и Люлько Семён Яковлевич, для которого война закончилась только 12 мая 1945 года в Праге.

Самой «молодой» зрительницей парада на «президентской трибуне» является Нина Михайловна Данилкович, родившаяся в 1929 году в Западной Белоруссии. С первых дней войны эта территория оказалась в оккупации и вся семья Нины Михайловны из семи человек включилась в партизанское движение - девушка участвовала в передаче оружия, налаживания связи и других операциях белорусских партизан.