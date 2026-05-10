Какие изменения в законодательстве ждут россиян с приходом лета

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT рассказал об изменениях в законодательстве, ожидающих россиян и бизнес с наступлением лета 2026 года.

По его словам, 1 июня Социальный фонд начнет прием заявлений на так называемую семейную выплату. Претендовать на нее смогут работающие родители, опекуны, попечители и усыновители, воспитывающие двух и более детей. Условие, что среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», МФЦ или лично в клиентской службе СФР. Прием продлится с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Уточняется, что выплата положена семьям с детьми до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23 лет.

С этой же даты вступает в силу актуализированный свод правил СП 3.13130.2026, который ужесточает требования к системам оповещения и эвакуации людей при пожаре, особенно к звуковым и речевым устройствам в зданиях.

С 1 июля заработает ряд важных нововведений. Например, расширяется система индивидуального персонифицированного учета по Федеральному закону №29-ФЗ. Теперь она охватит обязательное социальное страхование, поможет точнее рассчитывать выплаты и информировать граждан об их пенсионных правах.

«Тогда же заработает дополнительный механизм электронных сделок с недвижимостью через государственную биометрическую систему. Если документы поданы с усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через ГИС ЕБС, отметка в ЕГРН о возможности электронной подачи не потребуется. Биометрия становится дополнительным дистанционным вариантом», - добавил парламентарий.

Помимо этого, законные представители подростков от 14 до 18 лет, за исключением случаев полной дееспособности, получат доступ к банковским справкам по счетам и вкладам своих детей. Также начинают действовать общие правила организации торгов на право заключения договоров и отдельных видов деятельности по Федеральному закону №577-ФЗ , в том числе через электронные площадки и систему ГИС «Торги». Все торги, решение о которых принято до 1 июля, будут завершаться по старым правилам. С 1 августа Социальный фонд совершит ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров, с учетом коэффициентов от страховых взносов, которые раньше не принимались во внимание.

Ранее сообщалось, что с 1 июля также начнется индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Отмечается, что индексация также позволит своевременно финансировать деятельность по бесперебойному предоставлению услуг и развитию инфраструктуры.