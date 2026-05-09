ФСБ рассекретила документы о работе школ по подготовке нацистских пропагандистов во времена Великой Отечественной войны. Об этом в субботу, 9 мая, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

© Вечерняя Москва

Одну из таких школ организовали в 1942 году в немецком Вустрау. Там обучали коллаборационистов, пропагандистов и других специалистов для работы на оккупированных территориях СССР.

— В категорической форме было предложено при встрече друг с другом, со старшим или с группой лиц, в место обычного приветствия, поднимая правую руку вверх, говорить: «Слава Украине!», — говорится в рассекреченных материалах, передает РИА Новости.

Также оккупационные немецкие власти Кривого Рога в годы войны заставляли людей рыть себе могилы, чтобы оставить там их тела после казни. Такая информация следует из рассекреченных в рамках проекта «Без срока давности». Кривой рог является родным городом украинского президента Владимира Зеленского.

7 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что дополнительные меры по обеспечению безопасности президента России Владимира Путина принимаются на фоне угроз Украины сорвать парад Победы в Москве.