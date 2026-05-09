Раскрыто число украинцев, приехавших в Россию с начала года

В первом квартале 2026 года в Россию приехал 5641 гражданин Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы статистики.

Согласно им, около 5400 из них указали частную цель визита. При этом 168 украинцев назвали целью поездки деловой визит, 35 прибыли на работу, 20 человек — как туристы, 17 — для учебы. При этом у шести граждан Украины был транзитный проезд. Кроме того, два украинца пересекли границу РФ в качестве обслуживающего персонала транспорта.

Как следует из статистики, 5,5 тысяч прибывших граждан Украины воспользовались авиатранспортом. Еще 45 украинцев приехали на автомобилях, а 22 человека пересекли границу России пешком.

В 2025 году в РФ приехали 32570 граждан Украины.

6 мая уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в РФ проживают около 2 млн украинцев, включая тех, кто приняли российское гражданство.

