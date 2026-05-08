Минтранс: все ранее закрытые аэропорты юга России работают в плановом режиме

Все ранее приостанавливавшие работу аэропорты России функционируют в плановом режиме, заявили в Минтрансе.

© Global look

«Все ранее приостановившие работу воздушные гавани функционируют в плановом режиме, вновь сформированное расписание до конца текущих суток полностью выполняется. Скоплений пассажиров в терминалах нет», — говорится в сообщении.

Соблюдение прав граждан контролируют инспектора Ространснадзора.

По информации министерства, по состоянию на 20:00 мск между аэропортами юга России и другими регионами страны на 55 рейсах было перевезено более 7,1 тыс. пассажиров.

В ночь на 8 мая в Ростовской области отразили воздушную атаку ракет и беспилотных летательных аппаратов, в результате падения обломков зафиксированы разрушения в ряде населённых пунктов.

Минтранс сообщил, что на юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание аэронавигации.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза назвал удар ВСУ по Ростовской области актом терроризма.