Савельев назвал сроки восстановления воздушного движения на юге России

Самолеты на юге России вновь начнут летать в привычном режиме в ближайшие несколько дней. Об это в пятницу, 8 мая, сообщил заместитель председателя правительства Виталий Савельев на оперативном совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

Савельев отметил, что региональный центр организации воздушного движения в Ростове-на-Дону подвергся трем ударам со стороны украинских беспилотников. Он добавил, что в течение следующих 15 часов инженеры проведут оценку работоспособности систем центра для обеспечения безопасного воздушного движения.

— В течение буквально двух-трех дней мы восстановим воздушное движение в Ростовской зоне в полном объем, — передает слова вице-премьера ТАСС.

Утром на юге России остановлена работа 13 аэропортов. Это произошло после того, как беспилотник попал в административное здание филиала компании «Аэронавигация Юга России». К 10:00 около 14 тысяч пассажиров ожидали вылетов из-за приостановки работы большинства аэропортов в южных субъектах.

Взлеты и посадки были остановлены в Сочи, Волгограде, Краснодаре, Грозном, Астрахани, Владикавказе, Геленджике, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Ставрополе и Элисте. Решение о сроках возобновления полетов Министерство транспорта пообещало принять «в ближайшее время».