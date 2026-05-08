Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет

Временные отключения связи, хотя и доставляют неудобства, но проводятся ради безопасности людей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.

По ее словам, на первом месте стоит защита граждан, прежде всего детей.

«Неужели это нужно объяснять? <...> Неужели между личным комфортом и безопасностью детей я выберу собственный комфорт? Никогда нет», — подчеркнула дипломат.

Захарова также указала, что власти регулярно сообщают статистику о жертвах и пострадавших среди детей. Она отметила, что многие случаи связаны с атаками с применением дронов и мин «Лепесток». При этом, как сказала Захарова, слово «пострадали» не отражает в полной мере масштаб трагедии.

«Оторванные руки и ноги, слепота, глухота. Про психологические травмы, я, наверно, даже говорить не должна. Наносится колоссальный урон здоровью», — добавила она.

По словам Захаровой, меры, вводимые в «этом направлении», необходимы и требуют мобилизации ресурсов.