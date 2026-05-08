Отец Леонида Агутина опроверг сообщения о плохом самочувствии

Известный советский и российский певец, композитор и поэт-песенник Николай Агутин опроверг информацию об ухудшении здоровья после того, как ряд СМИ сообщил, что 91-летнему артисту пришлось вызвать врача.

В частности, Telegram-канал Mash сообщал, что Агутин-старший жаловался на затрудненное дыхание и боли в груди. Прибывшие по вызову столичные врачи осмотрели его и провели диагностику.

"Слава богу, вроде все обошлось. Что-то заболело, да, но все в порядке, все хорошо", - сказал он в комментарии 360.ru.

В 2020 году отец Леонида Агутина перенес COVID, на фоне проблем с сердцем ему потребовалась госпитализация.

В сентябре прошлого года Агутин-младший сообщил о смерти матери. Людмиле Леонидовне, всю жизнь работавшей в образовательной сфере, было 85 лет. По словам артиста, у нее было множество заболеваний, в том числе болезнь Паркинсона.