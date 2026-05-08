Прокуратура начала проверку из-за баннера к 9 Мая с орангутаном в Новосибирске
Новосибирская областная прокуратура организовала проверку из-за поздравительного баннера в честь 9 Мая с изображением орангутана в Новосибирске.
«Начинаем проверку сложившейся ситуации», — заявили ТАСС в ведомстве.
Как напоминает агентство, зоопарк Новосибирска разместил на баннере ко Дню Победы орангутана по кличке Бату. Пользователи соцсетей раскритиковали поздравление.
