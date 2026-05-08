Матвиенко возложила цветы к Вечному огню на Поклонной горе

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и ее заместители возложили цветы к Вечному огню в парке Победы на Поклонной горе.

"В 81-ю годовщину Великой Победы руководители верхней палаты парламента почтили память погибших в годы войны", - отметили в пресс-службе Совфеда.

В торжественной церемонии приняли участие первый зампред Совфеда Андрей Яцкин, вице-спикеры палаты Юрий Воробьев, Николай Журавлев, Константин Косачев и Инна Святенко.

Матвиенко, как сенатор Санкт-Петербурга, также возложила цветы к монументу "Ленинградский фронт".