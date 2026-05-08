Бородин предложил штрафовать россиянок за фото в купальнике в соцсетях

В России следует ввести штрафы в размере от двух миллионов рублей за фотографии в купальниках в социальных сетях. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По его мнению, в интернете стало слишком мало патриотических материалов и слишком много «эротического» контента, поэтому его необходимо ограничивать. — Я считаю, что надо делать определенный регулятор, потому что сегодня как не зайди в интернет или любую социальную сеть, там практически одна эротика. Патриотического контента осталось очень мало, поэтому нужны реальные штрафы. Для первого раза штраф должен стоить два миллиона рублей, для второго раза — 10 миллионов рублей. Иначе люди не будут бояться, — сказал Бородин.

Общественник добавил, что нужно внести поправки, которые позволят блокировать откровенные публикации. С соответствующим обращением он намерен обратиться в Роскомнадзор, передает «Абзац».

В ноябре прошлого года депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» предложили министру юстиции Константину Чуйченко ввести административную ответственность за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя. По их словам, получить такие фото можно даже в общественных местах с помощью беспроводной связи телефонов.