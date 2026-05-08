«Особый цинизм»: депутат высказался о нападении на священника

Нападение на священника в храме в Элисте является покушением на убийство, необходимо провести самое серьезное расследование инцидента. Об этом заявил News.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Напомним, что утром 7 мая на территории Казанского кафедрального собора Элисты мужчина подошел к священнику и ударил его ножом. Пострадал протоиерей Анатолий Скляров, нападавший был задержан.

Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов подчеркнул, что храм является местом, где человек должен быть в безопасности, поэтому подобные действия требуют серьезного разбирательства.

«Это не просто хулиганство, а покушение на убийство. (…) Нападение в храме — особый цинизм. (…) Мы видим тревожную тенденцию: нападения на священнослужителей учащаются. И задача государства — дать на это жесткий и однозначный ответ», — подчеркнул он.

Иванов призвал следственные органы квалифицировать это преступление «максимально строго: не как «хулиганство», а как «покушение на убийство»».

При этом, согласно официальному заявлению Элистинской и Калмыцкой епархии, нападавший «является человеком, страдающим психическим заболеванием». В епархии подчеркнули, что его действия обусловлены болезнью и «не были направлены против чувств верующих».