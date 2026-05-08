Названы дата и место прощания с заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Галиной Ненашевой и ее похороны состоятся 12 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в семье актрисы. Прощание пройдет в траурном зале кладбища в 12:00, рассказал собеседник агентства.

Галина Ненашева ушла из жизни 4 мая в возрасте 85 лет. Последние три месяца здоровье не позволяло ей покидать дом — после выписки из больницы она соблюдала постельный режим. У артистки была сердечная недостаточность, рассказали в ее семье.

Галина Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в городе Онега Архангельской области. В 1958 году, окончив Чебаркульскую среднюю общеобразовательную школу, была принята в хор Челябинского оперного театра. В 1961 году перешла на драматическую сцену, а затем — в оперетту. Пик популярности артистки пришёлся на 1970-е годы. Ее репертуар включал русские народные песни («Травушка-муравушка, «Утушка луговая и др.), романсы («Две гитары, «Ямщик, не гони лошадей и др.), а также произведения А. Мажукова, М. Фрадкина, Р. Майорова и зарубежных композиторов.

До этого российский актер театра и кино Валерий Филонов скончался на 87-м году жизни. О смерти артиста сообщил его коллега Леонид Максимов на своей странице в соцсети. Как рассказали в окружении актера, Филонов умер 3 мая в больнице во время операции. Причиной смерти стала остановка сердца после продолжительной болезни. За свою карьеру он исполнил более 60 ролей, в том числе в таких известных проектах, как «Мой друг Иван Лапшин, «Улицы разбитых фонарей, «Агент национальной безопасности, «Убойная сила, «Бандитский Петербург, «Опера, «Морские дьяволы.

Ранее в Финляндии скончалась старейшая жительница страны Виено Нурмилаукас в возрасте 108 лет. Она считалась последней финкой, родившейся в период вхождения страны в состав Российской империи. Женщина появилась на свет 23 сентября 1917 года в Великом княжестве Финляндском — за несколько месяцев до обретения Финляндией независимости. Информацию о смерти подтвердил ее сын Юкка Нурмилаукас.