Освобожденный вор в законе Хобот написал песню к 9 Мая и озвучил одно главное желание

Суд утвердил освобождение для ослепшего 64-летнего вора в законе Андрея Вознесенского, известного в воровском мире как Хобот. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, авторитет получил приговор год назад, и к этому моменту почти полностью ослеп. Адвокаты добились его освобождения.

«Я в жизни бы не подумал, что человек может проснуться — и не увидеть вообще ничего, даже своего отражения в зеркале», — сказал фигурант.

Он никак не отмечал свое освобождение, но подчеркивает, что очень рад и благодарит суд. Мужчина не теряет надежды вернуть зрение при помощи электронного импланта.

В колонии Хобот активно занимался творчеством и анонсировал песню о маршале Жукове к 9 Мая, которую он написал для детского хора. Он заявил, что хочет помогать всем нуждающимся гуманитарной помощью.

В мае 2025 года Московский областной суд приговорил к восьми годам и двум месяцам заключения Вознесенского (изменил фамилию на Белов). В ответ на приговор он заявил, что ему не стыдно за свой образ жизни, ему нечем гордиться, но прожить иначе свою жизнь он не мог. Авторитет выразил благодарность судье за вынесенное ему наказание, отметив, что восемь лет — посильный для него срок, и у него есть шанс дожить до конца приговора.