Празднование Дня Победы в Херсонской области пройдет с ограничениями

Празднование Дня Победы в Херсонской области пройдёт с ограничениями по времени и количеству участников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В населённых пунктах 30-километровой зоны от линии боевого соприкосновения праздничные мероприятия проводиться не будут. Решение принято ради безопасности людей.

«При любых ограничениях День Победы останется главным праздником страны. Мы обязательно возложим цветы к памятникам и мемориалам, поздравим ветеранов и вспомним своих героев», — подчеркнул Сальдо в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что власти Пермского края приняли решение не проводить шествие войск 9 мая.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в республике не будут проводить парад и другие массовые мероприятия, посвящённые Дню Победы.