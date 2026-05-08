Как получить билет на Пикник Афиши за полцены

Половина стоимости – бонусами, вход – за один рубль: посетить фантастический луна-парк с десятками популярных артистов можно по выгодным условиям.

С 8 мая 2026 год билеты на культовый фестиваль Пикник Афиши можно купить за символический один рубль. Такие уникальные условия доступны только для участников программы лояльности «СберСпасибо». Количество билетов, участвующих в акции, ограничено.

Пользователь может оплатить 50% стоимости бонусами Спасибо и доплатить всего один символический рубль. Остальную сумму (50%) подарит компания «Афиша». Условия действуют на билеты категории «Входной» на Пикник Афиши в Москве и Санкт-Петербурге.

Специальная витрина с билетами по акции доступна на главной странице маркетплейса впечатлений Afisha.ru и на сайте фестиваля: платформа автоматически проверит баланс бонусов у авторизированных пользователей и покажет возможность покупки по схеме 50%. Так участники программы лояльности смогут провести день на одном из главных фестивалей лета, открыть для себя новых артистов, прогуляться по маркету и фудкорту.

В 2026 году Пикник Афиши пройдет в двух столицах: 20 июня – в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве, 8 августа – на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Впервые фестиваль станет тематическим и оформит пространства парков в стиле луна-парка. На сценах выступят FEDUK, SLAVA MARLOW с живым составом, КАПСАЙЗ, Сергей Бобунец, «Браво» и Валерий Сюткин, ЛСП, «Озера», Мальбэк и Сюзанна, РСАК (Феликс Бондарев) и другие артисты.