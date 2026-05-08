В Роспотребнадзоре раскрыли, опасен ли хантавирус Андес для россиян

Хантавирус Андес не представляет угрозы для россиян, поскольку его носители живут слишком далеко от страны. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщил директор «Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций «Виром» Роспотребнадзора Александр Семенов.

— Для россиян этот вирус не опасен, потому что слишком далеко от нас живут его носители, и заражение — это исключительно экзотический сценарий. Для этого надо поехать туда и проконтактировать там с возбудителем, — пояснил специалист.

Семенов добавил, что большинство хантавирусов Евразии относительно безобидны для человека и вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Он подчеркнул, что это заболевание хорошо изучено и связано с контактом с грызунами. Если человек почти здоров и не обладает хроническими заболеваниями, то инфекция протекает доброкачественно, передает РИА Новости.

Как вспышка хантавируса может превратиться в новую пандемию

«Вечерняя Москва» выяснила у врача-инфекциониста Елены Мескиной, что известно о хантавирусе Андес, чем он отличается от ГЛПС и следует ли россиянам беспокоиться о возможности им заразиться.