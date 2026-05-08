Минпросвещения рекомендовало доплачивать учителям за работу на ЕГЭ и ОГЭ

Участие учителей в проведении ЕГЭ и ОГЭ рекомендовали дополнительно оплачивать, размер выплаты устанавливают региональные власти. Об этом сообщил ТАСС 8 мая со ссылкой на рекомендации Минпросвещения, Рособрнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

В них отмечается, что условие о возможности привлечения педагога к участию в проведении госаттестации с назначением выплаты за дополнительную работу рекомендуется предусматривать в трудовом договоре либо дополнительным соглашением к нему.

Размер и порядок предоставления выплаты регионы должны определить самостоятельно. При этом педагогов, привлеченных к проведению ЕГЭ и ОГЭ, должны освободить от основной работы на период проведения ГИА.

В рекомендациях подчеркивается, что участие учителей в проведении пробных экзаменов также не входит в их непосредственные обязанности, поэтому их могут привлекать к проведению таких испытаний только после получения письменного согласия.

При этом учителя могут отказаться от участия в проведении ЕГЭ и ОГЭ лишь по уважительным причинам, например из-за проблем со здоровьем или смерти близкого родственника.