Умерла последняя рожденная в Российской империи женщина

В финском Савитайпале умерла Виено Нурмилаукас — последний человек, который был рожден в Российской империи. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Etelä-Saimaa.

Нурмилаукас умерла на 109-м году жизни в доме престарелых. Она родилась 23 сентября 1917 года — тогда Финляндия еще входила в состав Российской империи. Таким образом, она являлась последним человеком, который родился в эту эпоху.

Смерть женщины подтвердил ее сын Юкка Нурмилаукас. По его словам, Виено умерла еще 12 апреля. После ее смерти старейшей жительницей Финляндии стала жительница Коуволы Эйла Хукканен — она родилась 28 декабря 1917 года.

Напомним, что Финляндия находилась в составе Российской империи с 1809 года. Декларация о ее независимости была утверждена 6 декабря 1917 года.