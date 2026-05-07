Выставка ЦИПР откроется для бесплатного посещения 21 мая

В заключительный день конференции ЦИПР — 21 мая — выставочная экспозиция будет открыта для жителей и гостей Нижнего Новгорода совершенно бесплатно. Она будет представлена в зеркальных павильонах Нижегородской ярмарки. Чтобы познакомиться с последними цифровыми разработками и продуктами ведущих технологических компаний, посетителям необходимо будет зарегистрироваться на сайте и получить бейдж.

Последний день ЦИПР ежегодно открыт для всех желающих. Формат позволяет жителям города и гостям региона увидеть разработки крупнейших российских и международных технологических компаний, познакомиться с тем, как современные программные решения, цифровые платформы и технологические сервисы применяются в различных отраслях экономики и в повседневной жизни.

«Открытый день одной из крупнейших цифровых конференций России — отличная возможность для жителей и гостей региона познакомиться с передовыми разработками, современным ландшафтом информационных технологий. ЦИПР — федеральная выставка с нижегородской душой. Для нас крайне важно, чтобы нижегородцы могли бесплатно ее посетить, ощутить гордость за регион и страну», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для посещения открытого дня нужно предварительно зарегистрироваться на сайте ЦИПР по ссылке. В форме необходимо указать дату 21 мая и выбрать удобный временной слот. После заполнения формы участнику на электронную почту придет подтверждение регистрации и информация о получении бейджа «Посетитель». Количество мест в каждом временном слоте ограничено.

«Технологии перестали быть уделом избранных — они вокруг нас, но часто кажутся сложными из-за обилия терминов. Наша задача — снять этот барьер. В последний день ЦИПР мы специально открываем двери для каждого жителя города, чтобы показать: технологии — это не магия, а инструмент, который понятен, полезен и доступен буквально каждому, а еще — делает нашу жизнь легче и интереснее», — рассказала сооснователь и директор конференции ЦИПР Ольга Пивень.

В этот же день на территории Нижегородской ярмарки стартует городской технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд», который продолжит разговор о технологиях будущего в формате лекций, дискуссий и интерактивных мероприятий для молодежи и широкой общественности.

В этом году конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года, а городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд» — с 21 по 23 мая. Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительства Нижегородской области.

