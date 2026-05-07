В городе-миллионере власти потребовали открыть подвалы на случай угроз

Администрация Екатеринбурга и городской департамент жилищного и коммунального хозяйства обязали управляющие компании в кратчайшие сроки привести подвальные помещения в состояние укрытий. Соответствующие распоряжения направлены руководителям организаций для обеспечения безопасности жителей на случай атаки беспилотных летательных аппаратов.

Согласно официальным документам, управляющие компании должны не только оборудовать подвалы, но и в обязательном порядке предоставить жильцам доступ к ним.

«Рекомендуем довести до сведения жителей информацию о месте нахождения ключей от подвальных помещений, паркингов и иных помещений подземного пространства, которые могут быть использованы в качестве укрытия», — говорится в письме департамента за подписью директора А. В. Брагина.

Помимо обеспечения физического доступа, власти потребовали разместить в каждом подъезде и местах массового скопления людей памятки по гражданской обороне, разъясняющие порядок действий населения при получении сигнала «Внимание всем!». При возникновении непосредственной угрозы атаки БПЛА жителям должен быть гарантирован беспрепятственный вход в подземные помещения.

Усиление мер безопасности в Екатеринбурге происходит на фоне подготовки к празднованию 9 Мая. Ранее стало известно, что предстоящий парад Победы на Площади 1905 года пройдет без участия военной техники. Кроме того, акция «Бессмертный полк» в этом году, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, состоится исключительно в цифровом формате.