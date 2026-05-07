На Первый канал подали в суд из-за шутки про русских

Оперный певец Сергей Москальков подал в Останкинский районный суд Москвы иск против Первого канала. Причиной для разбирательств стала шутка команды Error 404, прозвучавшей в программе «КВН. Высшая лига».

Участники команды пошутили о том, что в Москве «много русских». Певец посчитал, что эта фраза содержит «уничижительную оценку русских как национальной и культурной общности», формирует «отрицательное отношение к русским людям» и «умаляет достоинство истца как русского человека и жителя Москвы».

Москальков попросил суд признать шутку команды Error 404 порочащей его честь и достоинство. Кроме того, он потребовал взыскать с Первого канала компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Сам певец также опубликовал фотографию искового заявления и собственное изображение у здания Останкинского суда.

— Истец считает, что оспариваемая реплика была произнесена не в нейтральном контексте, а как ответ на вопрос о «минусах Москвы», — передает официальный Telegram-канал пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее с стендап-комика Артемия Останина* задержали за шутку про участника спецоперации. Против него возбудили уголовное дело о разжигании ненависти и вражды. Останин попытался оправдаться за неудачную шутку, но это ему не помогло.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.