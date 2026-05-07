Рособрнадзор рассказал, что нельзя делать на ЕГЭ-2026

Рособрнадзор подготовил рекомендации для выпускников, которые будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно документу, в пункте проведения экзамена запрещено любое несамостоятельное выполнение работы, общение с другими участниками, а также наличие при себе средств связи, вычислительной техники, справочных материалов и письменных заметок.

Запрещено фотографировать бланки, переписывать задания в черновики, выносить экзаменационные материалы из аудитории, перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать или обмениваться предметами. Нарушители будут удалены из пункта проведения экзамена с составлением акта, передает РИА Новости.

Ранее Рособрнадзор назвал список вещей, которые можно взять на ЕГЭ-2026. Участники экзамена, помимо обязательных вещей (черная ручка и паспорт), могут взять с собой лекарства, перекус, бутылку воды и специальные техсредства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья).

Недавно в Общественной палате России предложили предоставить выпускникам школ возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам.