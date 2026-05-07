Утренние занятия отметили в школах Самары из-за ракетной угрозы

Занятия первой смены в самарских школах перенесли на вторую из-за ракетной опасности.

Об этом в четверг, 7 мая, сообщил глава города Иван Носков в своем канале в мессенджере МАКС.

— Дети, которые на данный момент находятся в школах и детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Занятия первой смены перенесены на вторую смену, в очном формате, — уточнил мэр в публикации.

Кроме того, в городе вынужденно приостановили движение наземного общественного транспорта. Несмотря на это, метро продолжает работать в штатном режиме, вход для укрытия свободный.

5 мая в Ханты-Мансийском автономном округе также впервые объявили режим ракетной опасности. Предупреждение действовало около 40 минут. В этот же период в целях безопасности вводились ограничения сотовой связи и мобильного интернета.

В ту же ночь на территории Приволжского федерального округа тоже объявляли ракетную опасность — сирены были слышны в большинстве городов. Предупреждения пришли жителям Самарской, Пензенской и Свердловской областей, Республики Татарстан и некоторых других регионов.