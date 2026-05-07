Рязанским выпускникам разрешили танцевать вальс под песню Стинга «Shape of My Heart». Об этом в четверг, 7 мая, пишет Mash.

После общественного резонанса и публикаций в Сети руководство школы и педагоги пересмотрели свою позицию касаемо запрета нерусскоязычных песен. Директор учебного заведения Степан Куколь-Яснопольский заявил, что выпускники могут самостоятельно выбрать композицию для выпускного, и администрация вмешиваться не будет.

При этом он отметил, что, по его версии, родители незадолго до праздника отказались от заранее подготовленного танца и предложили заменить музыку на более «патриотичный» вариант.

По данным Telegram-канала, среди учеников сейчас преобладает поддержка песни Стинга, тогда как родители не пришли к единому мнению.

На произошедшее отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, защита русского языка не заключается в запрете детям танцевать под западные песни на выпускном.

В этом году в силу вступили изменения в законодательстве, направленные на защиту русского языка в публичном пространстве. О них «Вечерняя Москва» и поговорила с юристом.