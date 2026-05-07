В России ограничили работу более 10 аэропортов

В ночь на 7 мая полёты временно ограничили как минимум в 14 российских аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры безопасности ввели в воздушных гаванях столичных Внуково и Шереметьево, а также в аэропортах Калуги, Ярославля, Геленджика, Краснодара, Саратова, Иванова, Тамбова, Пскова, Ульяновска, Сочи и Самары.

Аэропорт Нижнего Новгорода продолжает принимать и отправлять рейсы, но в особом порядке — по согласованию с компетентными органами.

До этого сообщалось об атаке дронов на Москву.