Старообрядцы из запорожского села рассказали о своей жизни при украинской власти

Когда мне рассказали, что в Запорожской области есть старообрядческое село, я, признаюсь, поначалу не поверил. Все-таки старообрядцы больше ассоциируются с Севером, Сибирью и Дальним Востоком. Но чтобы здесь, на юге, в новых регионах…

© Российская Газета

Община действует в селе Мироновка на побережье Азовского моря. Возглавляет ее владыка Никола. Меня предупредили: обращаться к местному батюшке нужно именно так, а не "отец Николай". Таковы древние традиции.

Мирон из Мироновки

На въезде в Мироновку установлен восьмиконечный крест: верхняя и средняя горизонтальные перекладины, косая нижняя и основная вертикальная. Старообрядцы признают кресты лишь такой формы.

Владыка Никола - словно былинный старец с картинки. Черные одежды, окладистая белая борода. На груди - массивная панагия с иконой Богородицы. В одной руке - резной посох ручной работы. В другой - лестовка, что-то вроде четок. Название произошло от старославянского "лествица", то есть лестница. Лестовка и правда похожа на гибкую лесенку, состоящую из складок-ступенек, символизирующих подъем с земли к небесам. Каждый отрезок лестовки несет символическую нагрузку.

- Это вот означает 12 двенадцать апостолов. Это - 33 года земной жизни Христа, это - 17 пророчеств о Христе… - объясняет владыка Никола.

Я рассматриваю старообрядческую лестовку.

- Но откуда здесь старообрядцы? Они уходили не только в северные леса и за Урал?

- Не только. Уходили вообще подальше от царской власти. В эти края тоже ехали из разных регионов России. Здесь и земля хорошая, и рыбой можно прокормиться. Еще неподалеку от этих мест проходил торговый путь: купцы ездили за солью, а в этих местах останавливались на отдых. Тут было три старообрядческих села, сейчас осталась только Мироновка. Говорят, ее основал первый пришедший сюда старообрядец Мирон.

Впрочем, местные жители рассказывают и другую версию. Якобы когда решался вопрос о том, как официально обозначить в бумагах населенный пункт, некий местный житель Мирон поставил приезжим чиновникам магарыч и старообрядческое село получило его имя.

Древлеправославные рыбаки

- Но вообще-то сами мы себя называем себя не старообрядцами, а древлеправославными, - уточняет владыка Никола, - так и регистрируемся официально.

- Древне… - повторяю я.

- Древле, - поправляют меня.

Вспоминается слово "издревле", от которого веет седой стариной, еще более исконной, изначальной, чем "старо" и "древне".

В Мироновке всего две маленькие улочки. Дома небольшие, добротные, но вроде бы ничем особо не примечательные. Участки ухоженные. Особый колорит селу придают старенькие лодки и катера между дворов: Мироновка всегда жила рыбалкой. Лодочный сарай с развалившейся лодкой есть даже возле местного кладбища. Не сразу замечаю огороженную площадку: на вбитых колышках натянута красная веревочка. Оказалось, неспроста.

- Раньше здесь стоял наш древлеправославный храм, но при Хрущеве его разграбили, забрали иконы, колокола. В храме разместили пекарню, потом пекарня закрылась, здание разрушилось. Мы огородили место, где был алтарь, чтобы там никто не ходил. Надеемся, со временем на этом месте поставить крест, а потом даст Господь, восстановим храм, - говорит владыка Никола.

Физики и неприкаянная душа

Сам он приехал в Мироновку в 1999 году, а службы проводит как действующий священник с 2000-го. Село сразу произвело благоприятное впечатление:

- Ухоженное, опрятное. Люди здесь в основном занимались рыболовством. Приняли меня хорошо. Но многие уже не знали, как молиться по уставу, да и собираться верующим было негде. Поначалу мы проводили службы в доме у старосты. Потом попросили здание у председателя колхоза, он тоже был из древлеправославной семьи. Нам передали дом 1910-го года постройки. Раньше в нем размещался детский сад, потом - школа. Но после того, как школу открыли в соседнем селе и мироновские дети стали ездить туда на школьном автобусе, здание опустело. Освятили дом временным освящением и пока молимся здесь.

Стороннему человеку, проезжающему по Мироновке, сложно будет узнать храм среди других сельских домов. В планах у общины поставить небольшой церковный купол, но пока бывшую школу укрывает обычная крыша. Только на углу дома, прямо на кирпичной кладке, за ветвями дерева можно увидеть восьмиконечный крест.

Заходим внутрь. Небольшое помещение без роскоши. На полках и столиках - иконы, церковные книги, свечи - исключительно из воска, массивная люстра. На окнах - занавески, как в обычном деревенском доме. Интересные подсвечники с деревянной основой, в которой высверлены углубления для свечей. На стене - большое пояснение на старославянском "О крестном знамении" с изображением старообрядческого двоеперстия.

- Вот у нас замироточила икона покрова Богородицы, - обращает внимание владыка Никола. - А здесь показано, каким будет Второе пришествие. Видите, неотпетая душа мается. Как-то я ехал в поезде, и ко мне подошли молодые ученые-физики. Рассказали, что сделали мудреную аппаратуру, исследующую световые волны, невидимые человеческому глазу, и решили испытать ее на кладбище. А через 15 минут сбежали оттуда, увидев на экране непонятный сгусток. Он висел на могилой и соединялся с ней будто пуповиной. Меня спросили, что это могло значить? Я объяснил, что это неотпетая душа. Ученые потом рассказали, что с другим прибором поехали к заброшенному монастырю и аппаратура за три километра зафиксировала звон отсутствующих колоколов, который не слышало человеческое ухо. Так что и на месте нашего разрушенного храма тоже, наверняка, до сих пор звонят колокола, просто мы их не слышим.

Мама Зина, мама Рая

Сейчас в Мироновке насчитывается около полусотни дворов. В старообрядческой общине поначалу было 50 активных прихожан, но после того, как уехала молодежь, осталось человек 15.

Заходим в гости к пожилой прихожанке, подтягивается подружка-соседка. Этих бабушек здесь называют мама Зина и мама Рая. Маме Зине 84 года, маме Рае - 82.

- А владыка у нас еще совсем молодой, ему только 72, - смеются "мамы".

Мама Зоя жалуется на бессонницу:

- Когда ночью не сплю, начинаю считать, сколько людей у нас осталось, в каком дворе кто кого родил, кто умер. Так потихоньку и засыпаю.

Потом "мамы" начинают обсуждать со священником некое "довершение".

- Таньку вот довершили, Вадима, может уговорю в этом году, и Юлю тоже, если ее не окунали.

Владыка Никола объясняет: по древлеправославному обряду крещение человека считается совершенным, только после троекратного погружение в воду с головой. Частичного погружения или поливания водой недостаточно. Если при крещении не было трех полных погружений, старообрядцы довершают обряд.

- Приезжайте летом, как будет тепло, - и вас довершим, если надо.

Меняли золото на рыбу

Священник и прихожанки сидят у ковра, повешенного на стене. Так раньше было у бабушек, и кажется, словно мы перенеслись в прошлое. Прошу рассказать, каким село было прежде.

- Старики говорили, раньше зимы были такие, что море замерзало и можно было его по льду перейти. А детвора на коньках каталась. И рыбное было очень море наше, много красной рыбы ловили. Бывало баркасы возвращаются с рыбалки, на берег выходишь, одни рыбки дадут, другие, так целый мешок домой принесешь. А в голодные годы к нам из разных краев приезжали - меняли золото на рыбу, - рассказывает мама Рая.

- При Союзе нашу Мироновку в районе на собраниях всегда в пример ставили. Село красивое было, работящее. Говорили, езжайте туда, посмотрите, какая там красота. У нас и правда везде было чисто, опрятно, даже в рыбцеху. А еще село считалось курортным. Многие к нам приезжали отдыхать. Даже с западной Украины. У меня в доме по 13 отдыхающих бывало, - добавляет мама Зина.

А вот при украинской власти жизнь становилась все тяжелее.

- Мне было 72, а Зине 74. И приходилось в таком возрасте по 10 часов работать - чистить и резать рыбу. Пенсию получали 2800-3600 гривен, тонна угля стоила 15-18 тысяч гривен. Денег не хватало. Все уходило на лекарство и уголь или дрова. Не могли себе даже молока купить. А сейчас с приходом России, пенсии и на уголь, и на лекарства, и на еду хватает, - говорит мама Рая.

Очередь за паспортами

Владыка Никола рассказывает, что при украинской власти древлеправославных вызывали на беседы в СБУ, но из-за немногочисленности старообрядцев не видели в них угрозы. Однако церковный раскол, произошедший на Украине, он осуждает:

- Были нарушены основные духовные каноны и соборность церкви. Появился патриарх без патриаршей кафедры. А кто его благословлял, какие православные архиереи это согласовывали, почему этот вопрос не решался на соборе? Нужно было сначала должным образом создать и узаконить патриаршую кафедру.

- Владыка Никола, а как Мироновка приняла новую российскую реальность?

- Так наше село всегда было российским. Сюда приезжали люди из российских регионов, здесь действует единственная в Запорожской области древлеправославная церковь. Люди стояли в очереди за российскими паспортами. Мы всегда жили немного на отшибе, особняком, в стороне от трассы. Кстати, в селе не было боевых действий, Господь сберег. Жизнь идет тихо, спокойно. Да и вообще я не понимаю, как получилось так, что украинцев и русских столкнули лбами. Я закончил 10 классов украинской школы и все было нормально. Служил в Чехословакии с русскими, украинцами и белорусами - тоже все прекрасно. У меня есть друг Юра из Одессы и друг Петя из Донбасса. Сам я из Харькова. Мирно ведь жили всегда. Но, видимо, кому-то мы помешали, вот нас и натравили друг на друга.