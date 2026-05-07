МЧС объявило режим ракетной опасности в Татарстане

В Татарстане введён режим ракетной опасности, передает МЧС по РТ в MAX.

В официальном сообщении ведомства отмечается: «На территории Республики Татарстан объявлен режим «Ракетная опасность». Необходимо принять меры безопасности».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти впервые ввели режим ракетной опасности в восьми регионах Поволжья.

Учащихся образовательных учреждений Татарстана оперативно перевели в безопасные помещения.

Один из очевидцев снял на видео пустые улицы Казани под звуки сирен.