Адвокат Борзенко: за распитие алкоголя в парке на пикнике грозит штраф

Пикник на природе — популярный способ провести выходные с семьёй или друзьями. Однако важно помнить о том, что распитие спиртных напитков в общественных местах может привести к административной ответственности, предупредила в беседе с RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

«Согласно Федеральному закону № 171‑ФЗ, запрещено употреблять алкоголь в парках, лесопарковых зонах, городских садах, скверах, на городских пляжах и берегах водоёмов, а также в других общественных местах — например, во дворах жилых домов, на территориях детских садов, школ и спортивных объектов», — подчеркнула собеседница RT.

Даже если человек выбрал удалённое и безлюдное место в парке, оно всё равно является общественной территорией и требования к поведению, включая запрет на употребление алкогольных напитков, действуют в полной мере, заявила адвокат.

Она добавила, что привлекать к ответственности за нарушение могут граждан, достигших 16 лет.

«За распитие алкогольной продукции в запрещённых местах наступает административная ответственность по статье 20.20 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей. При этом к алкогольной продукции относится не только крепкий алкоголь, но и пиво, сидр, медовуха и другие напитки», — предостерегла юрист.

Отмечается, что, если алкоголь употребляют несовершеннолетние в возрасте до 16 лет, ответственность несут их родители или иные законные представители.

«На них может быть наложен административный штраф по ст. 20.22 КоАП РФ в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. В случае, когда человек находится в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, а его вид и поведение оскорбляют окружающих, это влечёт ответственность по статье 20.21 КоАП РФ. Наказание — штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток», — объяснила собеседница RT.

Кроме того, по словам Борзенко, если распитие алкоголя сопровождается нецензурной бранью, приставанием к гражданам, повреждением чужого имущества или иными действиями, нарушающими общественный порядок, это может быть квалифицировано как мелкое хулиганство.

«Чтобы отдых на природе не обернулся неприятностями, лучше выбирать для пикника безалкогольные напитки или употреблять алкоголь в местах, где это разрешено, например на частной территории. Убирайте за собой мусор, включая пустые бутылки: это проявление уважения к окружающим и способ избежать дополнительных претензий со стороны правоохранительных органов. Также старайтесь избегать громких ссор, нецензурной лексики и провокаций», — посоветовала эксперт.

