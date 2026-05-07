Рособрнадзор опубликовал список запретов для участников ЕГЭ-2026

В распоряжении РИА Новости оказался документ Рособрнадзора, регламентирующий свод правил и строгих запретов для участников Единого государственного экзамена в 2026 году. Согласно установленным нормам, во время нахождения в пункте проведения экзамена категорически воспрещается любое несамостоятельное выполнение работы, а также любые формы общения и взаимодействия с другими сдающими.

Под абсолютный запрет попадает наличие при себе любых средств связи, вычислительной техники, письменных заметок или справочных материалов, за исключением тех устройств и пособий, которые официально разрешены спецификой конкретного предмета.

Участникам строжайше запрещено выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные версии экзаменационных материалов, равно как и фотографировать бланки заданий или заниматься их переписыванием. Контроль за перемещением также ужесточен: покидать свое место или передвигаться по аудитории разрешено исключительно в присутствии и с разрешения организатора.

Нарушитель, уличенный в несоблюдении данных предписаний, подлежит немедленному удалению с экзамена. Фиксация инцидента будет производиться посредством составления специального акта, один экземпляр которого вручается нарушителю, а второй передается в Государственную экзаменационную комиссию.

Основной этап ЕГЭ в нынешнем году стартует 1 июня экзаменами по истории, литературе и химии, с резервными днями с 22 по 25 июня; возможность пересдать один из предметов предоставляется выпускникам 8 и 9 июля.

Ранее сообщалось, что абитуриенты смогут подать документы в 1717 вузов через «Госуслуги».