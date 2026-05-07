Весь мир жалуется на выгорание и депрессию. Что происходит c людьми?

Миллениалы и зумеры стали первыми поколениями, которые массово решили работать над своей психикой и обращаться за психологической помощью. Тренд на походы к психологам и психотерапевтам довольно быстро стал причиной для шуток в Cети: их авторы иронизируют над тем, что сегодня люди значительно уступают по психологической устойчивости старшим поколениям, которые с детства привыкали к тяжелым условиям и не жаловались на жизнь.

Миллениалов и зумеров также обвиняют в повышенной тревожности, чрезмерной зацикленности на детских травмах и хрупких личных границах, ломающихся от любого неосторожного замечания.

Действительно ли молодые люди сегодня стали более уязвимыми и насколько правдиво мнение о «железобетонной» психике старших поколений, «Лента.ру» выясняла вместе с психологами.

Кризис психического здоровья

Различия между поколениями обсуждаются всегда, но разговоры о психической устойчивости современников давно вышли за пределы кухонной болтовни. Тенденцию, согласно которой люди сегодня стали более ранимыми, уже несколько лет отчетливо наблюдают специалисты.

Согласно данным Росстата, с 2020 по 2024 год число людей с психическими расстройствами в стране выросло на 18 процентов. При этом случаев шизофрении, алкоголизма и наркомании стало меньше, а основной вклад в рост внесли непсихотические расстройства, то есть депрессия, тревожные состояния и другие нарушения, при которых сохраняется ясность сознания.

21,4% на столько выросла заболеваемость депрессиями и стрессовыми расстройствами в России

Эта тенденция касается не только России. Например, в Великобритании в 2023 году спрос на консультации по психическому здоровью США наблюдается похожая динамика. Примерно каждый пятый взрослый американец хотя бы раз сталкивался с депрессией, чуть меньше людей лечились от тревожных расстройств.

Впрочем, эксперты подчеркивают: рост показателей не означает, что люди стали слабее. «Это ностальгическое искажение — раньше о проблемах просто не говорили. Посттравматическое стрессовое расстройство, послеродовая депрессия, хроническая тревога существовали всегда, но их списывали на характер или игнорировали», — объяснила в беседе с «Лентой.ру» психолог и основательница Центра психологии в Сочи Екатерина Михайлова.

Не слабее, а чувствительнее

Во многом именно из-за того, что люди стали чаще обращаться к психологам, в последние годы стало популярным мнение, что сегодня они хуже справляются с трудностями, чем представители предыдущих поколений. Однако психологи уверены, что это не так. «Мы принимаем за слабость то, что на самом деле является возросшей чувствительностью и забываем спросить, откуда она взялась и почему именно сейчас стала заметна», — отмечает психоаналитический психотерапевт, супервизор Мария Игнатьева.

По ее мнению, причин у этой тенденции несколько. Одна из главных заключается в том, что люди научились распознавать свои эмоции, говорить о них и перестали бояться обращаться за помощью. Это объясняет и возросшее количество психических расстройств, и ощущение, что все вокруг выгорели и лечат депрессию. Еще недавно просто представить такой интерес к ментальному здоровью было трудно. В языке не было слов для обозначения этих состояний, а культура поощряла подавление эмоций.

Если человек не может назвать свое состояние тревогой или выгоранием, это не значит, что он их не испытывает. Напряжение, скорее всего, просто уходит в тело, в зависимости и хронический стресс Мария Игнатьева психотерапевт

Теперь изменились не только традиции и язык. Среда, в которой живет человек, тоже изменилась. Если раньше стресс был связан с понятными угрозами — нехваткой денег или еды — то сегодня он стал более размытым и как будто менее значимым. Бесконечный информационный поток, сравнение себя с другими и необходимость постоянно делать выбор сначала кажутся безобидными. Однако они создают постоянное фоновое напряжение, которое никогда не заканчивается и от которого не бывает отдыха.

Помимо этого, Михайлова отметила, что у представителей старших поколений почти не оставалось времени на анализ своих эмоций. Отсюда и сложилось ощущение, что раньше никаких депрессий не было, а потом их просто выдумали от скуки. На самом же деле у современных людей появилась привилегия замечать свой дискомфорт и говорить о нем, а не просто терпеть и превозмогать, объяснила психотерапевт.

Давление среды и новая уязвимость

Психических расстройств становится больше еще и потому, что людям приходится справляться с проблемами, которых в прошлом вообще не существовало. Таким новым вызовом, например, является информационная перегрузка. Иногда мозгу за день приходится обрабатывать столько информации, сколько человек в Средневековье не получал и за год.

Добавляют давления алгоритмы социальных сетей, которые подталкивают к постоянному сравнению и создают иллюзию, что у других жизнь складывается лучше. Возникает ощущение, что человек должен контролировать все аспекты своей жизни и принимать решения даже в ситуациях, на которые не может влиять. «Это истощает ресурсы и усиливает тревожность, потому что формирует ощущение ответственности буквально за все», — отметила Михайлова.

Когда чувствительность становится проблемой?

Однако у этой тенденции есть и обратная сторона. Чем больше внимания человек уделяет своим переживаниям, тем выше риск зациклиться на них. Профессор Университетского колледжа Лондона Питер Фонаги подчеркнул, что сегодня состояния, которые раньше считались частью обычной жизни, все чаще воспринимаются как проблемы. С одной стороны, это снижает стигму и помогает вовремя обращаться за помощью. С другой — формирует ощущение, что любое внутреннее напряжение нужно немедленно снимать.

В результате обычные жизненные трудности начинают восприниматься как сбой, а не как естественная часть опыта. Именно здесь возникает парадокс современной психологии: то, что должно помогать, иногда работает против человека.

Михайлова же предупредила, что, заботясь о ментальном здоровье, легко угодить в ловушку, когда знания об эмоциях подменяют реальность, а поиск помощи становится бесконечным процессом без результата.

Раньше люди не умели говорить о чувствах и страдали молча. Теперь умеют говорить, но иногда забывают действовать Екатерина Михайлова психолог

Психологи отмечают, что у некоторых людей чрезмерная концентрация на эмоциях действительно снижает устойчивость к стрессу. Вместо того чтобы проживать сложные состояния, человек начинает постоянно их анализировать, фиксироваться на них и искать подтверждение проблемы. В результате тревога может становиться постоянным фоном, а усталость — перерастать в выгорание.

По словам Михайловой, чтобы избежать этого, не нужно воспринимать реакцию на любую сложность как болезнь. Отрицательные эмоции — это нормальный ответ на жизнь в сложной и быстро меняющейся среде.

Как тренировать стрессоустойчивость?

По мнению Игнатьевой, реальная стрессоустойчивость, то есть способность противостоять страхам и жизненным неприятностям, формируется через опыт. Она возникает, когда человек постепенно убеждается в том, что может выдерживать трудности, от которых раньше бежал.

По ее словам, научиться этому можно как во время терапии у психолога, так и самостоятельно. Чтобы выработать стрессоустойчивость, психотерапевт порекомендовала придерживаться нескольких базовых принципов, которые снижают нагрузку на психику.

В первую очередь Игнатьева посоветовала не пытаться решать все проблемы сразу. Нужно уметь разделять важные задачи от тех, на которые повлиять невозможно, и стараться меньше о них беспокоиться. Также полезно ограничивать информационный поток и давать себе время на восстановление после эмоциональной нагрузки

Кроме того, по словам психотерапевта, важно уметь распознать момент, когда тревожность и выгорание перестают быть нормальной реакцией на происходящее и становятся постоянным состоянием. Если они не проходят даже при отдыхе и смене обстановки, Игнатьева призвала обратиться за поддержкой к близким людям или специалисту.

В целом же многие специалисты, которые занимаются психологическим здоровьем, соглашаются с тем, что современные люди не стали слабее. Просто условия, в которых работает психика, изменились. Сегодня не нужно, как раньше, терпеть любой ценой и избегать уязвимости. Важнее научиться жить со своими слабостями и не превращать их в центр своей жизни.