Семерых российских детей внесли в экстремистскую базу «Миротворца»*

В базу украинского сайта «Миротворец»* в среду, 6 мая, внесли еще семерых несовершеннолетних россиян. Основанием для этого решения стало «сознательное нарушение государственной границы» Украины с их стороны.

© Вечерняя Москва

Самому старшему из обвиняемых — 17 лет, а самому младшему — 5, передают «Известия».

9 и 10 декабря 2025 года 25 российских детей внесли в базу «Миротворца»*. Даты рождения внесенных в список несовершеннолетних россиян — с 2016 по 2022 год. В качестве причин их появления в базе ресурса указаны «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», «сознательное нарушение государственной границы Украины».

17 ноября того же года в базе данных «Миротворца»* оказались 25 несовершеннолетних россиян, которые родились в период с 2019 по 2023 год. Администрация ресурса обвинила их в «сознательном нарушении государственной границы» Украины, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» страны. Дети проезжали через КПП из Ростовской области в Луганскую и Донецкую народные республики.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.