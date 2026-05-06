Мэр Уфы после выхода из СИЗО решил помолиться и поблагодарить Путина

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев после выхода из следственного изолятора поблагодарил президента России Владимира Путина, а также местных жителей. Он отметил, что в первую очередь намерен «помолиться Всевышнему», и выразил благодарность главе государства за возможность «защищать себя» в России.

Мавлиев рассказал, что уже в изоляторе получил от незнакомых горожан пакеты с угощениями и добрыми пожеланиями.

— Эта поддержка ни с чем не сравнима, — передает слова уфимского мэра.

Главу города задержали в конце апреля отправили в СИЗО по делу о взятках и превышении должностных полномочий. Подозрения возникли в связи с незаконным отчуждением земельного участка площадью более 1300 квадратных метров, расположенного на территории санатория «Радуга». Сам Мавлиев говорил, что дело против него сфабриковано, а его имущество приобретено на личные доходы. «Вечерняя Москва» узнала детали биографии мэра Уфы.