Артемий Лебедев отреагировал на заочный арест Слепакова*

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на заочный арест популярного комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и отметил, что тот не собирается приезжать в Россию.

Новость он прокомментировал в обзоре, опубликованном во «ВКонтакте».

«Семен Слепаков сидит в ус не дует, дает концерты по миру. В Россию ни ногой, естественно, а здесь против него все время происходят какие-то дела. То предупреждение выпишут, то штраф какой-то выпишут, то вот теперь собираются его арестовать», — сказал блогер.

О заочном аресте Слепакова стало известно 24 апреля. Юмористу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Уточнялось, что он проходит обвиняемым по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Слепаков проживает в Израиле. Ранее артист рассказывал, что стал ощущать неопределенность после переезда. В то же время он заверил, что ему нравится жить в этой стране.